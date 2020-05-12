На Хмельниччині виявлено 202 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на вечір 12 травня у Хмельницькій області зареєстровано 202 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Хмельницька ОДА, передає УНН.
“Станом на 20-30 12 травня в Хмельницькій області зареєстровано 202 лабораторно підтверджених випадки COVID-19”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що всього одужало 54 людини, та 8 летальних випадків.
Додається, що 6 нових випадків хвороби виявлено у Кам’янець-Подільському районі, особи з числа контактних, лікуються амбулаторно.
Зокрема, за вівторок в області померла одна людина.
“На жаль, станом на 20:30 12 травня в Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19. Це 8-й летальний випадок на Хмельниччині”, — повідомили в ОДА.
“Це жінка з Нетішина, яка була на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Співчуваємо близьким”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.