В Хмельницкой области выявлено 202 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на вечер 12 мая во Хмельницкой области зарегистрировано 202 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА, передает УНН.
“По состоянию на 20-30 12 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 202 лабораторно подтвержденных случая COVID-19”, — говорится в сообщении. Отмечается, что всего выздоровели 54 человека, и 8 летальных случаев.
Добавляется, что 6 новых случаев болезни обнаружено в Каменец-Подольском районе, лица из числа контактных, лечатся амбулаторно.
В частности, за вторник в области умер один человек.
“К сожалению, по состоянию на 20:30 12 мая в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Это 8-й летальный случай в Хмельницкой области”, — сообщили в ОГА.
“Это женщина из Нетешина, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Сочувствуем близким”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.