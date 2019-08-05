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На Хмельниччині виявили фальсифікований алкоголь на майже 1 млн грн

На Хмельниччині виявили фальсифікований алкоголь на майже 1 млн грн

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Хмельниччині викрито підпільний цех, з якого вилучено фальсифікований алкоголь та обладнання для його виготовлення вартістю майже 1 мільйон гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Хмельницької області, з метою виготовлення, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, під підпільний цех обладнав гаражне приміщення на території власного домоволодіння.

Надалі, забезпечивши систематичне виготовлення фальсифікату, розфасованого у ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, він здійснював його збут жителям області.

Під час проведення обшуків слідчими виявлено та вилучено понад 1 800 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі горілки, коньяку та спирту. Також в ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та пакування алкогольних виробів.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 1 млн гривень.

За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Нагадаємо, на Буковині вилучили 600 літрів спирту. 

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