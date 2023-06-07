На Херсонщині евакуйовано понад 1,8 тисячі людей: МВС показало фото
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС у Херсонській області евакуйовано 1 854 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.
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«Станом на 16:00 евакуйовано 1 854 громадян», - ідеться в повідомлені.
Деталі
Загалом евакуйовано громадян:
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- Мікрорайон «Корабел» – 1 416
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- Корабельний район, м. Херсон – 154
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- Дніпровський район, м. Херсон – 27
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- Суворовський район, м. Херсон – 10
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- с. Тягинка – 41
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- с. Бургунка – 10
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- с. Микільське – 10
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- смт Козацьке – 4
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- с. Садове - 72
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- с. Понятівка – 4
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- с. Львове – 3
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- смт Білозерка – 19
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- с. Інгулець – 75
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- с. Ясна Поляна – 4
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- с. Дар’ївка – 5
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Станом на 15:00 на Херсонщині було евакуйовано 1752 особи, з них 103 дитини. Було врятовано 201 особу, з них 13 дітей. І було вже надано психологічну допомогу 111 особам.
Розгорнуто 9 евакуаційних пунктів.
Також у МВС вказали, що допомагають з порятунком тварин у зоні підтоплення на Херсонщині. "Нагадуємо, плануючи евакуацію, не забувайте про ваших улюбленців. Випустіть їх з кліток, вольєрів, відпустіть з ланцюга або, за можливості, візьміть із собою. Дайте тваринкам шанс на порятунок", - вказали у МВС.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.