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На Херсонщині евакуйовано понад 1,8 тисячі людей: МВС показало фото

Київ • УНН

 • 8809708 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС у Херсонській області евакуйовано 1 854 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.

На Херсонщині евакуйовано понад 1,8 тисячі людей: МВС показало фото

Цитата

«Станом на 16:00 евакуйовано 1 854 громадян», - ідеться в повідомлені.

Деталі

Загалом евакуйовано громадян:

  • Мікрорайон «Корабел» – 1 416
  • Корабельний район, м. Херсон – 154
  • Дніпровський район, м. Херсон – 27
  • Суворовський район, м. Херсон – 10
  • с. Тягинка – 41
  • с. Бургунка – 10
  • с. Микільське – 10
  • смт Козацьке – 4
  • с. Садове - 72
  • с. Понятівка – 4
  • с. Львове – 3
  • смт Білозерка – 19
  • с. Інгулець – 75
  • с. Ясна Поляна – 4
  • с. Дар’ївка – 5

Станом на 15:00 на Херсонщині було евакуйовано 1752 особи, з них 103 дитини. Було врятовано 201 особу, з них 13 дітей. І було вже надано психологічну допомогу 111 особам.

Розгорнуто 9 евакуаційних пунктів.

Також у МВС вказали, що допомагають з порятунком тварин у зоні підтоплення на Херсонщині. "Нагадуємо, плануючи евакуацію, не забувайте про ваших улюбленців. Випустіть їх з кліток, вольєрів, відпустіть з ланцюга або, за можливості, візьміть із собою. Дайте тваринкам шанс на порятунок", - вказали у МВС.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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