В Херсонской области эвакуированы более 1,8 тысячи человек: МВД показало фото

Цитата

«По состоянию на 16:00 эвакуированы 1 854 граждан», - говорится в сообщении.

Детали

Всего эвакуированы граждане:



Микрорайон «Корабел» – 1 416



Корабельный район, г. Херсон – 154



Днепровский район, г. Херсон – 27



Суворовский район, г. Херсон – 10



с. Тягинка – 41



с. Бургунка – 10



с. Никольское – 10



пгт Казацкое – 4



с. Садовое - 72



с. Понятовка – 4



с. Львовское – 3



пгт Белозерка – 19



с. Ингулец – 75



с. Ясная Поляна – 4



с. Дарьевка – 5



По состоянию на 15:00 в Херсонской области было эвакуировано 1752 человека, из них 103 ребенка. Был спасен 201 человек, из них 13 детей. И было уже оказана психологическая помощь 111 лицам.

Развернуто 9 эвакуационных пунктов.

Также в МВД указали, что помогают со спасением животных в зоне подтопления в Херсонской области. "Напоминаем, планируя эвакуацию, не забывайте о ваших любимцах. Выпустите их из клеток, вольеров, отпустите с цепи или, по возможности, возьмите с собой. Дайте животным шанс на спасение", - указали в МВД.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.