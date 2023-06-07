В Херсонской области эвакуированы более 1,8 тысячи человек: МВД показало фото
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за затопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуированы 1 854 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.
Цитата
«По состоянию на 16:00 эвакуированы 1 854 граждан», - говорится в сообщении.
Детали
Всего эвакуированы граждане:
-
- Микрорайон «Корабел» – 1 416
-
- Корабельный район, г. Херсон – 154
-
- Днепровский район, г. Херсон – 27
-
- Суворовский район, г. Херсон – 10
-
- с. Тягинка – 41
-
- с. Бургунка – 10
-
- с. Никольское – 10
-
- пгт Казацкое – 4
-
- с. Садовое - 72
-
- с. Понятовка – 4
-
- с. Львовское – 3
-
- пгт Белозерка – 19
-
- с. Ингулец – 75
-
- с. Ясная Поляна – 4
-
- с. Дарьевка – 5
-
По состоянию на 15:00 в Херсонской области было эвакуировано 1752 человека, из них 103 ребенка. Был спасен 201 человек, из них 13 детей. И было уже оказана психологическая помощь 111 лицам.
Развернуто 9 эвакуационных пунктов.
Также в МВД указали, что помогают со спасением животных в зоне подтопления в Херсонской области. "Напоминаем, планируя эвакуацию, не забывайте о ваших любимцах. Выпустите их из клеток, вольеров, отпустите с цепи или, по возможности, возьмите с собой. Дайте животным шанс на спасение", - указали в МВД.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.