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В Херсонской области эвакуированы более 1,8 тысячи человек: МВД показало фото

Киев • УНН

 • 8809708 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за затопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуированы 1 854 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.

В Херсонской области эвакуированы более 1,8 тысячи человек: МВД показало фото

Цитата

«По состоянию на 16:00 эвакуированы 1 854 граждан», - говорится в сообщении.

Детали

Всего эвакуированы граждане:

  • Микрорайон «Корабел» – 1 416
  • Корабельный район, г. Херсон – 154
  • Днепровский район, г. Херсон – 27
  • Суворовский район, г. Херсон – 10
  • с. Тягинка – 41
  • с. Бургунка – 10
  • с. Никольское – 10
  • пгт Казацкое – 4
  • с. Садовое - 72
  • с. Понятовка – 4
  • с. Львовское – 3
  • пгт Белозерка – 19
  • с. Ингулец – 75
  • с. Ясная Поляна – 4
  • с. Дарьевка – 5

По состоянию на 15:00 в Херсонской области было эвакуировано 1752 человека, из них 103 ребенка. Был спасен 201 человек, из них 13 детей. И было уже оказана психологическая помощь 111 лицам.

Развернуто 9 эвакуационных пунктов.

Также в МВД указали, что помогают со спасением животных в зоне подтопления в Херсонской области. "Напоминаем, планируя эвакуацию, не забывайте о ваших любимцах. Выпустите их из клеток, вольеров, отпустите с цепи или, по возможности, возьмите с собой. Дайте животным шанс на спасение", - указали в МВД.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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