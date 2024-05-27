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На Харківщині ворог поцілив у чотири райони, відомо про двох загиблих та 8 постраждалих

На Харківщині ворог поцілив у чотири райони, відомо про двох загиблих та 8 постраждалих

Київ • УНН

 • 23624 перегляди

У Харківській області вчора російські війська обстріляли щонайменше 4 райони, в результаті чого 2 людей загинули і 8 отримали поранення, ще 2 підірвалися на вибухівці, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли щонайменше 4 райони, у тому числі за допомогою КАБ, відомо про двох загиблих та 8 постраждалих, у тому числі двоє дітей, через підрив на вибухівці загинули ще двоє людей, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За його словами, минулої доби:

  • 16:45, село Хотімля, Чугуївський район. Через обстріл пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку. 
  • 14:18, село Богуславка, Ізюмський район. Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопця 13 і 9 років. 
  • 14:18, село Івашки, Богодухівський район. Внаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждав 1 чоловік. 
  • 13:45, Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район. Внаслідок обстрілу загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд. 
  • 12:30, місто Куп'янськ. Ворог обстріляв приватний житловий будинок. 
  • село Стариця, Чугуївський район. Внаслідок артобстрілу травмована 1 людина, загинула 1 людина. 
  • 10:55, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. 
  • 08:00, місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Травмована 1 людина.

З його слів, на на околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві людини. Від отриманих травм загинули два чоловіки.

"Усього евакуювали 11 тисяч 142 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів", - зазначив голова ОВА.

"На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. На Куп'янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована", - повідомив Синєгубов.

Британська розвідка: ЗСУ стримали війська рф на Харківському напрямку, найближчого тижня успіхи ворога будуть обмежені26.05.24, 16:34 • 27947 переглядiв

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