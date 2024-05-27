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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших
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На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших
В Харьковской области вчера российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в результате чего 2 человека погибли и 8 получили ранения, еще 2 подорвались на взрывчатке, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС
Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.
россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых
Российские войска нанесли авиаудары КАБами по Херсонской области, повредив 12 частных домов, административное здание, «пункт несокрушимости», частный автомобиль, в результате чего 3 человека получили ранения.
Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт
В южных, центральных и карпатских областях Украины 27 мая переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, температура ночью от 10-15° тепла до 18-27° днем.
В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ
Две автозаправочные станции в ливнах орловской области россии были повреждены после атаки БПЛА.
На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция
В Запорожской области мошенники похищают деньги у жителей, размещая фейковые объявления о "финансовой помощи" и выманивая у жертв реквизиты и коды банковских карт, одна из жертв потеряла 111 000 гривен.
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков
Российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области из артиллерии в ночь на 27 мая, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 502 340 человек личного состава и 7671танков.
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области
Российские войска совершили 412 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых был разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения нет.
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока
Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.