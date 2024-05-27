В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в том числе с помощью КАБ, известно о двух погибших и 8 пострадавших, в том числе двух детях, из-за подрыва на взрывчатке погибли еще два человека, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки:

16:45, село Хотимля, Чугуевский район. Из-за обстрела повреждено здание недействующей базы отдыха.

14:18, село Богуславка, Изюмский район. Обстрел КАБ. Разрушены 2 частных дома и повреждены 8 частных домов. Погибла женщина. Пострадали две женщины, один мужчина и 2 парня 13 и 9 лет.

14:18, село Ивашки, Богодуховский район. В результате сброса боеприпаса ВОГ пострадал 1 человек.

13:45, Купянск-Узловой, Купянский район. В результате обстрела возгорание 3 частных жилых домов и 5 хозяйственных построек.

12:30, город Купянск. Враг обстрелял частный жилой дом.

село Старица, Чугуевский район. В результате артобстрела травмирован 1 человек, погиб 1 человек.

10:55, город Купянск. В результате вражеского обстрела поврежден частный жилой дом.

08:00, город Волчанск. В результате обстрела поврежден дом. Травмирован 1 человек.

С его слов, на окраине села Ивашки в результате подрыва на взрывоопасном предмете подорвались два человека. От полученных травм погибли два человека.

"Всего эвакуировали 11 тысяч 142 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", - отметил глава ОВА.

"На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отбито 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируемая. Потерь позиций не допущено. На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация контролируемая", - сообщил Синегубов.

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