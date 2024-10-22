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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3032 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Харківщині росіяни вночі атакували дроном: є поранений

Київ • УНН

 • 15679 перегляди

Уночі російські війська атакували Куп'янський район Харківської області, поранивши 31-річного чоловіка. У селі Новоплатонівка Ізюмського району БПЛА пошкодив вікна будівлі, а Харків не зазнав обстрілів.

На Харківщині росіяни вночі атакували дроном: є поранений

Російські війська вночі атакували Куп'янщину у Харківській області, поранили чоловіка. Ворожих обстрілів Харкова за минулу добу не фіксувалося. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, пише УНН.

Деталі

"22 жовтня, 02:00, Куп’янський район, село Сенькове - під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка", - повідомив Синєгубов.

За його даними, о 08:10 поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна.

"За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано", - зазначив Синєгубов.

Посилена евакуація на Харківщині: понад 100 людей вивезли з Куп'янська21.10.24, 16:05 • 16272 перегляди

Юлія Шрамко

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