На Харківщині росіяни вночі атакували дроном: є поранений
Київ • УНН
Уночі російські війська атакували Куп'янський район Харківської області, поранивши 31-річного чоловіка. У селі Новоплатонівка Ізюмського району БПЛА пошкодив вікна будівлі, а Харків не зазнав обстрілів.
Російські війська вночі атакували Куп'янщину у Харківській області, поранили чоловіка. Ворожих обстрілів Харкова за минулу добу не фіксувалося. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"22 жовтня, 02:00, Куп’янський район, село Сенькове - під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка", - повідомив Синєгубов.
За його даними, о 08:10 поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна.
"За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано", - зазначив Синєгубов.
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