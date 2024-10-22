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В Харьковской области россияне ночью атаковали дроном: есть раненый

В Харьковской области россияне ночью атаковали дроном: есть раненый

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 06:34  •  6390 просмотра

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Ночью российские войска атаковали Купянский район Харьковской области, ранив 31-летнего мужчину. В селе Новоплатоновка Изюмского района БПЛА повредил окна здания, а Харьков не подвергся обстрелам.

Российские войска ночью атаковали Купянщину в Харьковской области, ранили мужчину. Вражеских обстрелов Харькова за минувшие сутки не фиксировалось. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, пишет УНН.

Детали

"22 октября, 02:00, Купянский район, село Сеньково - во время удара вражеского БПЛА травмирован 31-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

По его данным, в 08:10 вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в результате попадания БПЛА в здание повреждены окна.

"За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано", - отметил Синегубов.

Усиленная эвакуация в Харьковской области: более 100 человек вывезли из Купянска21 октября 2024, 13:05 • 14102 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
izyumИзюм
kupyanskКупянск
kharkivХарьков