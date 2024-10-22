В Харьковской области россияне ночью атаковали дроном: есть раненый
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Купянский район Харьковской области, ранив 31-летнего мужчину. В селе Новоплатоновка Изюмского района БПЛА повредил окна здания, а Харьков не подвергся обстрелам.
Российские войска ночью атаковали Купянщину в Харьковской области, ранили мужчину. Вражеских обстрелов Харькова за минувшие сутки не фиксировалось. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, пишет УНН.
Детали
"22 октября, 02:00, Купянский район, село Сеньково - во время удара вражеского БПЛА травмирован 31-летний мужчина", - сообщил Синегубов.
По его данным, в 08:10 вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в результате попадания БПЛА в здание повреждены окна.
"За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано", - отметил Синегубов.
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