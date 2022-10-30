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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Харківщині збито російський ударний вертоліт

На Харківщині збито російський ударний вертоліт

Київ • УНН

 • 218154 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. 30 жовтня на Харківщині підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт, передає УНН.

Цитата

"30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)", - повідомляє командування.

Додамо

Загальні бойові втрати гелікоптерів противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали 252 одиниці, а літаків - 275 одиниць.

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