На Харківщині збито російський ударний вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. 30 жовтня на Харківщині підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт, передає УНН.
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"30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)", - повідомляє командування.
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Загальні бойові втрати гелікоптерів противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали 252 одиниці, а літаків - 275 одиниць.