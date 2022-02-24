На Харківщині під обстріл потрапив житловий будинок, загинув неповнолітній хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Чугуєві на Харківщині сталася пожежа у житловому 5-поверховому будинку внаслідок ворожого обстрілу. Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик, є поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДСНС України.
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"24 лютого о 08:23 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. № 157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу“, — йдеться в повідомленні.
"Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців", - додали у ДСНС.
Деталі
Повідомляється, що до місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина.
“На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв. м”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, о 9:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.
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