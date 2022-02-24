В Харьковской области под обстрел попал жилой дом, погиб несовершеннолетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Чугуеве в Харьковской области произошел пожар в жилом 5-этажном доме в результате вражеского обстрела. От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик, есть раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
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"24 февраля в 8:23 на номер “101” поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. № 157. Он возник в результате вражеского обстрела“, — говорится в сообщении.
"От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", - добавили в ГСЧС.
Детали
Сообщается, что к месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница.
“На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в 9:50 состоялась локализация огня, сейчас продолжается ее ликвидация.
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