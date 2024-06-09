На грецькому острові знайшли мертвим британського ведучого: що відомо
Київ • УНН
67-річний британський телеведучий Майкл Мослі був знайдений мертвим в скелястій місцевості недалеко від моря на грецькому острові Сімі після того, як пропав безвісти під час прогулянки по узбережжю.
Британський телеведучий Майкл Мослі був знайдений мертвим у скелястій місцевості на грецькому острові Сімі, повідомило у неділю Reuters із посиланням на місцеву владу, передає УНН.
67-річний Мослі вважався зниклим безвісти з середи, після того як вирушив на прогулянку на самоті прибережною стежкою в палючу спеку.
Представник поліції регіону Костянтина Дімогліду раніше повідомила, що тіло людини, імовірно Мослі, було знайдено в районі Агія Марина, навпроти північно-східного пляжу Агіос Ніколаос, куди Мослі вирушив на прогулянку.
Інший представник поліції повідомив, що його тіло було знайдено на скелястій місцевості, недалеко від моря.
Мер Сімі Лефтеріс Папакалодукас сказав, що тіло було виявлено після того, як він та інші люди, включно з журналістами, знімали місцевість з борту судна.
Державне телебачення ERT повідомило, що його знайшли лежачим обличчям догори і головою на камені.
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