На греческом острове нашли мертвым британского ведущего: что известно

Британский телеведущий Майкл Мосли был найден мертвым в скалистой местности на греческом острове семьи, сообщило в воскресенье Reuters со ссылкой на местные власти, передает УНН.

67-летний Масли считался пропавшим без вести со среды, после того как отправился на прогулку в одиночестве по прибрежной тропе в палящую жару.

Представитель полиции региона Константина Димоглиду ранее сообщила, что тело человека, предположительно, было найдено в районе Агия Марина, напротив северо-восточного пляжа Агиос Николаос, куда Мосли отправился на прогулку.

Другой представитель полиции сообщил, что его тело было найдено на скалистой местности, недалеко от моря.

Мэр семьи Лефтерис Папакалодукас сказал, что тело было обнаружено после того, как он и другие люди, включая журналистов, снимали местность с борта судна.

Государственное телевидение ERT сообщило, что его нашли лежащим лицом вверх и головой на камне.

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