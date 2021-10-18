На годині запитань до уряду у Раді заслухають Ляшка

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Рішення заслухати голову МОЗ одноголосно підтримали представники депутатських фракці та груп під час Погоджувальної ради.

Пропозиція запросити Ляшко надійшла одразу від нихки фракцій та груп, зокрема, “Слуги народу”, ОПЗЖ та групи “Довіра”.

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Про дану пропозицію на засіданні Погоджувальної ради ВР заявила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

“Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням „Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла би внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях”, — сказала Кондратюк.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, — 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Останніми тижнями фіксуються цифри захворюваності за добу, яких не було з квітня.

На 18 жовтня в Україні офіційно було зареєстровано 1847 випадків більш заразного штаму “Дельта”.