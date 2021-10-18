У ВР хочуть заслухати Ляшка через критичну ситуацію з COVID-19

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“Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням "Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла би внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях”, — сказала Кондратюк.

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З її слів, “медики б’ють на сполох”, адже йдеться не лише про додаткові ліжкомісця, але зокрема і про додаткових реаніматологів.

“Ви вже бачите, що деякі навіть місцеві органи влади звертаються до центральної влади по допомогу, щоб надати якомога більше медиків їм для ведення їхньої діяльності”, — додала вона.

Пропозицію Кондратюк підтримав також перший заступник голови фракції “Слуга народу” у парламенті Олександр Корнієнко.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, — 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Останніми тижнями фіксуються цифри захворюваності за добу, яких не було з квітня.

На 18 жовтня в Україні офіційно було зареєстровано 1847 випадків більш заразного штаму "Дельта".