В ВР хотят заслушать Ляшко из-за критической ситуации с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В пятницу, 22 октября, на час вопросов к правительству в Верховную Раду хотят пригласить министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы он доложил о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом на заседании Согласительного совета ВР заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.
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"Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением "Дельты" в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях", - сказала Кондратюк.
Детали
По ее словам, "медики бьют тревогу", ведь речь идет не только о дополнительных койкоместах, но в том числе и о дополнительных реаниматологах.
"Вы уже видите, что некоторые даже местные органы власти обращаются к центральной власти за помощью, чтобы предоставить как можно больше медиков им для ведения их деятельности", - добавила она.
Предложение Кондратюк поддержал также первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,644 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, - 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. В последние недели фиксируются цифры заболеваемости за сутки, которых не было с апреля.
На 18 октября в Украине официально было зарегистрировано 1847 случаев более заразного штамма "Дельта".