На часе вопросов к правительству в Раде заслушают Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На этой неделе в ВР на час вопросов к правительству заслушают министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает УНН.
Детали
Решение заслушать главу Минздрава единогласно поддержали представители депутатских фракций и групп во время Согласительного совета.
Предложение пригласить Ляшко поступило сразу от нихкы фракций и групп, в частности, “Слуги народа”, ОПЗЖ и группы “Доверие”.
Ранее
О данном предложении на заседании Согласительного совета ВР заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
“Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением „Дельты“ в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях”, — сказала Кондратюк.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,644 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, — 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. В последние недели фиксируются цифры заболеваемости в сутки, которых не было с апреля.
На 18 октября в Украине официально было зарегистрировано 1847 случаев более заразного штамма “Дельта”.