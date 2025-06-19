На фронті, захищаючи Україну, загинув чемпіон з легкої атлетики Віталій Римарук

На захисті України загинув український легкоатлет, 26-річний чемпіон країни з метання диска серед молоді та призер першості серед дорослих Віталій Римарук. У чоловіка залишилися дружина і маленька донька, пише УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ).

Деталі

Сьогодні стало відомо, що український метальник диска Віталій Римарук загинув у війні за незалежність України. Йому було 26 років. Віталій був чемпіоном України серед юніорів та призером змагань на юніорському рівні. Всього два роки тому він ще тренувався та змагався. Сьогодні його життя забрала росія. У нього залишилися дружина та маленька донька - повідомили у ФЛАУ.

Також Федерація висловила співчуття рідним і близьким Віталія та закликала світову спільноту звернути увагу на черговий злочин держави агресора.

Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї героя та дякуємо йому за мужність і відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити та продовжувати боротися. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не має бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини - йдеться у повідомленні.

Доповнення

На фронті загинув у віці 49 років загинув художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він зазнав смертельного поранення на передовій.

Під час бойових дій загинув доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він захищав Україну в лавах Сил оборони, про це повідомив посол України в Австралії.