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На фронте, защищая Украину, погиб чемпион по легкой атлетике Виталий Римарук

Киев • УНН

 • 3082 просмотра

На фронте погиб украинский легкоатлет Виталий Римарук. Мужчина был чемпионом Украины по метанию диска среди молодежи и призером соревнований среди взрослых. У него остались жена и дочь.

На фронте, защищая Украину, погиб чемпион по легкой атлетике Виталий Римарук

На защите Украины погиб украинский легкоатлет, 26-летний чемпион страны по метанию диска среди молодежи и призер первенства среди взрослых Виталий Рымарук. У мужчины остались жена и маленькая дочь, пишет УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Детали

Сегодня стало известно, что украинский метатель диска Виталий Рымарук погиб в войне за независимость Украины. Ему было 26 лет. Виталий был чемпионом Украины среди юниоров и призером соревнований на юниорском уровне. Всего два года назад он еще тренировался и соревновался. Сегодня его жизнь унесла россия. У него остались жена и маленькая дочь

- сообщили во ФЛАУ.

Также Федерация выразила соболезнования родным и близким Виталия и призвала мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление государства-агрессора.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье героя и благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться. Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Ещё одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи

- говорится в сообщении.

Дополнение

На фронте погиб в возрасте 49 лет погиб художник монументально-декоративного искусства Михаил Климченко. Он получил смертельное ранение на передовой.

Во время боевых действий погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс. Он защищал Украину в рядах Сил обороны, об этом сообщил посол Украины в Австралии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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