На фронте, защищая Украину, погиб чемпион по легкой атлетике Виталий Римарук

На защите Украины погиб украинский легкоатлет, 26-летний чемпион страны по метанию диска среди молодежи и призер первенства среди взрослых Виталий Рымарук. У мужчины остались жена и маленькая дочь, пишет УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Сегодня стало известно, что украинский метатель диска Виталий Рымарук погиб в войне за независимость Украины. Ему было 26 лет. Виталий был чемпионом Украины среди юниоров и призером соревнований на юниорском уровне. Всего два года назад он еще тренировался и соревновался. Сегодня его жизнь унесла россия. У него остались жена и маленькая дочь