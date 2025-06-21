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На фронті відбулося 77 бойових зіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, з них 29 на Покровському напрямку. Українські захисники відбивають атаки ворога та тримають рубежі по всій лінії фронту.

На фронті відбулося 77 бойових зіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять дев’ять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу станом на 16:00 21.06.2025, пише УНН.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Покровка, Новодмитрівка, Порозок, Їздецьке, Рожковичі, Дмитрівка, Миропільське, Попівка, Прогрес, Чуйківка, Високе, Малушине, Лугівка, Бачівськ, Товстодубове, Уланове, Мар’їне Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Лісківщина Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районах Кам’янки та в бік Красного Першого. Противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Комісарове.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Голубівки, ще одне боєзіткнення поблизу Загризового триває до цього часу.

На Лиманському напрямку відбулося 11 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Григорівки, дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники сім разів атакували в районах Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки. Три боєзіткнення тривають.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять дев’ять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Шахове, Новопавлівка, Олексіївка. П’ять боїв тривають дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр

- зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку агресор чотири рази намагався йти вперед у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Новоандріївки та Кам’янського, крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Лобкове та Степногірськ.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке Херсонської області.

Мінус ще 1060 російських окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога21.06.25, 07:39 • 3566 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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