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На фронте произошло 77 боевых столкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 448 просмотра

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений, из них 29 на Покровском направлении. Украинские защитники отбивают атаки врага и держат рубежи по всей линии фронта.

На фронте произошло 77 боевых столкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Высокая активность противника сейчас сохраняется на Покровском направлении. Двадцать девять раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба по состоянию на 16:00 21.06.2025, пишет УНН.

В течение суток противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Покровка, Новодмитровка, Порозок, Ездецкое, Рожковичи, Дмитровка, Миропольское, Поповка, Прогресс, Чуйковка, Высокое, Малушино, Луговка, Бачевск, Толстодубово, Уланово, Марьино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Лесковщина Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Юго-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого. Противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Комиссарово.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызового продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики семь раз атаковали в районах Дылиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются.

Высокая активность противника сейчас сохраняется на Покровском направлении. Двадцать девять раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, в направлении населенных пунктов Шахово, Новопавловка, Алексеевка. Пять боев продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разине, Новоекономическое, Сухой Яр

- отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении агрессор четыре раза пытался идти вперед в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вольное Поле. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобковое и Степногорск.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое Херсонской области.

Минус еще 1060 российских оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага21.06.25, 07:39 • 3548 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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