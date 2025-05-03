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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, з яких 46 - на Покровському напрямку. Тривають запеклі бої, українські війська тримають оборону.

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На Покровському напрямку 46 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16.00 03.05.2025, пише УНН.

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Їздецьке, Пономаренки, Угроїди, Біла Береза, Нововасилівка, Малушине Сумської області. Під авіаударами були Мхи Чернігівської області; Миропільське, Краснопілля Сумської області

- йдеться у повідомленні.

Сьогодні противник двічі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби штурмує позиції наших захисників в районі Загризового, бій триває.

Агресор дев’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори. Один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції наших військ в районі Кримського.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сорок шість разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, 10 боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше.

Окупанти 50 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря на Новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка

- повідомляє Генштаб.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю. 

Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Новоданилівки та Кам’янського.

На Курському напрямку українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав один авіаційний удар, застосувавши дві керовані бомби, здійснив 119 обстрілів, з яких п’ять - із реактивних систем залпового вогню. 

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Втрати ворога за 2 травня: ліквідовано 1170 росіян та знищено 48 артсистем03.05.25, 07:40 • 3114 переглядiв

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