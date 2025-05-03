На фронте произошло 123 боевых столкновения, из них 46 на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. На Покровском направлении 46 раз начинались столкновения разной интенсивности. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00 03.05.2025, пишет УНН.

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Николаевка Черниговской области; Ездецкое, Пономаренки, Угроиды, Белая Береза, Нововасильевка, Малушино Сумской области. Под авиаударами были Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье Сумской области - говорится в сообщении.

Сегодня противник дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции наших защитников в районе Загризового, бой продолжается.

Агрессор девять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполевка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Майского и Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении враг один раз атаковал позиции наших войск в районе Крымского.

Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские подразделения отбивают вражеские атаки в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами населенному пункту Шевченко Первое.

Оккупанты 50 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Равнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка - сообщает Генштаб.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Новоданиловки и Каменского.

На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы, совершил 119 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

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