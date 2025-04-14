На фронті 82 бойові зіткнення: окупанти завдали 86 авіаударів та скинули 117 КАБів - Генштаб

Від початку доби 14 квітня на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів - уточнили у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили цю атаку ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, ще одне боєзіткнення досі триває.

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На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. Наразі триває одне боєзіткнення.

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Озарянівка та Торецьк. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 - безповоротно. Також знищено два танки, одну артилерійську систему, одну РСЗВ, 34 одиниці автомобільної техніки, 14 БпЛА, два пункти управління БпЛА та два склади боєприпасів. До того ж, пошкоджено шість гармат та сім автомобілів росіян - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Досі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивають сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Новоандріївка.

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На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 17 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих бомб, та здійснив 379 артилерійських обстрілів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо

За оцінками британської розвідки, загальні втрати росіян в Україні з початку 2025 року сягнули близько 138 000 вбитими та пораненими. У березні 2025 року щоденні втрати становили 1300 осіб.

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