На фронте 82 боевых столкновения: оккупанты нанесли 86 авиаударов и сбросили 117 КАБов - Генштаб

С начала суток 14 апреля на фронте произошло 82 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 86 авиационных ударов, сбросив при этом 117 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 1114 дронов-камикадзе и осуществили почти пять тысяч обстрелов - уточнили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Новой Кругляковки, где украинские защитники остановили эту атаку врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили две атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Озаряновка и Торецк. Все вражеские атаки успешно отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий противника, два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 350 оккупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, одну артиллерийскую систему, одну РСЗО, 34 единицы автомобильной техники, 14 БПЛА, два пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов. К тому же, повреждены шесть пушек и семь автомобилей россиян - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Новоандреевка.

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На Приднепровском направлении наши защитники остановили две попытки противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 17 боев, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов, сбросив 76 управляемых бомб, и осуществил 379 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Напомним

По оценкам британской разведки, общие потери россиян в Украине с начала 2025 года достигли около 138 000 убитыми и ранеными. В марте 2025 года ежедневные потери составили 1300 человек.

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