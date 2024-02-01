На Донеччині росіяни вбили ще одну людину, двох поранено - ОВА

У Донецькій області минулої доби через російську агресію загинув один житель і ще двох було поранено, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Цукуриному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення - написав Філашкін у соцмережах.

Згідно з оприлюдненими ним даними, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1849 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4529.

Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

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