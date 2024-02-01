На Донеччині росіяни вбили ще одну людину, двох поранено - ОВА
Київ • УНН
За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, за минулу добу внаслідок російської агресії в селі Цукурине Донецької області загинув один місцевий житель, по області ще двоє отримали поранення.
У Донецькій області минулої доби через російську агресію загинув один житель і ще двох було поранено, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Цукуриному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення
Згідно з оприлюдненими ним даними, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1849 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4529.
Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Донеччина: армійці рф з "Ураганів" вгатили по селищу Цукурине, загинула жінка31.01.24, 21:48 • 36298 переглядiв