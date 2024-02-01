В Донецкой области россияне убили еще одного человека, двое ранены - ОВА

В Донецкой области за прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один житель и еще двое были ранены, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

россия убивает гражданских! За 31 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Цукурино. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Согласно обнародованным им данным, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1849 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4529.

Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно неизвестно.

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