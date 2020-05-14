На Донеччині за добу виявили 4 хворих на COVID-19, одна інфікована прибула з РФ

"Чотири нові випадки захворюваності на Covid-19 лабораторно підтверджено у Донецькій області протягом цієї доби, 14 травня.

Два у Маріуполі, по одному - в Черкаській ОТГ та Костянтинівці", - повідомив він.

Кириленко написав, що у Маріуполі вірус виявили у 70-річного пенсіонера та 43-річної працівниці медзакладу. "Обоє вони - з контактного кола осіб, інфікованих раніше", пояснив він.

"У Черкаській ОТГ наявність вірусу підтверджено у 53-річної жінки, яка повернулася з Росії. У Костянтинівці - у 82-річної пенсіонерки з контактного кола раніше інфікованих осіб", - додав Кириленко.

"Загалом на сьогодні з початку оголошення карантину підтверджено 121 випадок захворюваності на Covid-19. Три з них завершилися летально, 37 пацієнтів одужали, 81 продовжують лікування", - підбив статистику голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.