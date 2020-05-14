В Донецкой области за сутки обнаружили 4 больных COVID-19, одна инфицированная прибыла из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер четверга зафиксировано 4 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Одна инфицированная прибыла из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Четыре новых случая заболеваемости Covid-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, 14 мая.
Два в Мариуполе, по одному — в Черкасской ОТГ и Константиновке”, — сообщил он.
Кириленко написал, что в Мариуполе вирус обнаружили у 70-летнего пенсионера и 43-летней работницы медучреждения. “Оба они — из контактного круга лиц, инфицированных ранее”, пояснил он.
“В Черкасской ОТГ наличие вируса подтверждено у 53-летней женщины, которая вернулась из России. В Константиновке — у 82-летней пенсионерки с контактной круга ранее инфицированных”, — добавил Кириленко.
“В целом на сегодня с начала объявления карантина подтверждено 121 случай заболеваемости Covid-19. Три из них завершились летальным исходом, 37 пациентов выздоровели, 81 продолжают лечение”, — подвел статистику председатель ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.