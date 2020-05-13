На Донеччині за добу виявили 15 хворих на COVID-19, четверо з яких прибули з РФ

“15 нових випадків коронавірусної хвороби лабораторно підтверджено на Донеччині протягом цієї доби: 11 у Маріуполі, 2 у Слов’янську та по одному в Мар’їнському районі і Черкаській ОТГ”, — написав Кириленко.

Він зазначив, що четверо з нових виявлених інфікованих прибули з Росії (два мешканці Слов’янська 34 і 61 років; 45-річний житель Мар’їнського району і 40-річна мешканка Черкаської ОТГ).

“Серед виявлених інфікованих у Маріуполі — 8 чоловіків (83, 18, 58, 77, 49, 15, 25 та 56 років) та 3 жінки (78, 72, 20 років). У числі маріупольських хворих — один медик”, — написав голова ОДА, та пояснив, що три нові маріупольські пацієнти — з кола контактних осіб, яким раніше діагностували наявність вірусу.

“Отже, з початку оголошення карантину і станом на сьогодні в області зареєстровано 117 випадків коронавірусної хвороби. З них три завершилися летально, 34 пацієнти одужали, 80 лікуються”, — підбив статистику Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.