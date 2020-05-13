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В Донецкой области за сутки обнаружили 15 больных COVID-19, четверо из них прибыли из РФ

Киев • УНН

 • 16232 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер среды зафиксировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Четверо инфицированных прибыли из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области за сутки обнаружили 15 больных COVID-19, четверо из них прибыли из РФ

“15 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток: 11 в Мариуполе, 2 в Славянске и по одному в Марьинском районе и Черкасской ОТГ”, — написал Кириленко.

Он отметил, что четверо из новых выявленных инфицированных прибыли из России (два жителя Славянска 34 и 61 лет, 45-летний житель Марьинского района и 40-летняя жительница Черкасской ОТГ).

“Среди выявленных инфицированных в Мариуполе — 8 мужчин (83, 18, 58, 77, 49, 15, 25 и 56 лет) и 3 женщины (78, 72, 20 лет). В числе мариупольских больных — один медик”, — написал глава ОГА, и объяснил, что три новых мариупольских пациента — из круга контактных лиц, которым ранее диагностировали наличие вируса.

“Итак, с начала объявления карантина и на сегодня в области зарегистрировано 117 случаев коронавирусной болезни. Из них три завершились летально, 34 пациента выздоровели, 80 лечатся”, — подвел статистику Кириленко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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