На Дніпропетровщині збито три ворожі безпілотники, Нікопольщину армія рф обстріляла з артилерії
Київ • УНН
Три безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною в Дніпропетровській області, в той час як російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії, ніхто не постраждав.
Три ворожі безпілотники знищено напередодні ввечері у Дніпропетровській області, у той час як російські війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, ніхто не постраждав, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
3 безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині. Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах
З його слів, Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав.
На інших територіях області минулося без ворожих атак.
росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: поранено 72-річного чоловіка29.02.24, 19:17 • 26022 перегляди