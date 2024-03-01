В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  154077 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  163974 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  157192 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  154692 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  145047 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии

Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.

Война •   •  15775 просмотра
В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии

На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов

71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.

Война •   •  16573 просмотра
На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов

В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых

Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.

Война •   •  16908 просмотра
В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых

россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих

По данным украинских военных, рф потеряла более 900 военнослужащих в Украине за минувшие сутки.

Война •   •  18699 просмотра
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих

За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения: рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиаудар и 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  20360 просмотра
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела

Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв

Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.

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Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв

Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице

В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.

Общество •   •  23490 просмотра
Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице

Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий и вводятся новые правила начисления помощи внутренне перемещенным лицам.

Общество •   •  24215 просмотра
Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта

Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности

Хакеры в Тайване получили несанкционированный доступ к базам данных крупной телекоммуникационной компании, похитив конфиденциальные военные и правительственные данные.

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Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности

рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом

Оккупанты вербуют наркопреступников для участия в войне против Украины, не выдвигая обвинений подозреваемым, задержанным за наркопреступления, а взамен призывая их в ряды российских вооруженных сил.

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рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом