В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии

Три вражеских беспилотника уничтожены накануне вечером в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, никто не пострадал, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

3 беспилотника вечером приземлили защитники неба в Днепропетровской области. Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, Никопольщину агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. По райцентру и Марганецкой громаде выпустил с десяток снарядов. Никто не пострадал.

На других территориях области обошлось без вражеских атак.

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