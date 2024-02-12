На Дніпропетровщині заживили понад 40 тисяч споживачів після російської атаки дронів
Київ • УНН
Енергетики відновили електропостачання понад 40 000 споживачів у Павлограді та прилеглих районах, які були знеструмлені внаслідок атаки російського безпілотника.
Протягом доби, енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів у Павлограді та прилеглих районах, які були знеструмлені в результаті російської атаки. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
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Енергетикам вдалося заживити понад 40 тисяч абонентів, які були знеструмлені через нічну атаку дронами
Зокрема, після дозволу військових уночі було підключено 24 тисячі споживачів, оперативно заживлено за резервними схемами сім шахт та об’єкти промисловості, які теж були знеструмлені внаслідок атаки.
Вдень енергетики підключили близько 17 тисяч знеструмлених абонентів.
Станом на 19:00 без електропостачання залишається ще близько 12 тисяч споживачів. Тривають роботи з усунення наслідків атаки і відновлення стабільного електропостачання в регіоні
Нагадаємо
У неділю, 11 лютого, російські безпілотники атакували місто Павлоград у Дніпропетровській області, спричинивши відключення електроенергії та перебої з водою в деяких прилеглих населених пунктах. Зокрема, лікарні були переведені на резервне живлення.