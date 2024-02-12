На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.
В течение суток, энергетики запитали более 40 тысяч потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате российской атаки. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Энергетикам удалось запитать более 40 тысяч абонентов, которые были обесточены из-за ночной атаки дронами
В частности, после разрешения военных ночью было подключено 24 тысячи потребителей, оперативно запитано по резервным схемам семь шахт и объекты промышленности, которые тоже были обесточены в результате атаки.
Днем энергетики подключили около 17 тысяч обесточенных абонентов.
По состоянию на 19:00 без электроснабжения остается еще около 12 тысяч потребителей. Продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению стабильного электроснабжения в регионе
Напомним
В воскресенье, 11 февраля, российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах.
В частности, больницы были переведены на резервное питание.
На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов
Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.
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