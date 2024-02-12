На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

В течение суток, энергетики запитали более 40 тысяч потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате российской атаки. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Энергетикам удалось запитать более 40 тысяч абонентов, которые были обесточены из-за ночной атаки дронами - резюмировали в ведомстве.

В частности, после разрешения военных ночью было подключено 24 тысячи потребителей, оперативно запитано по резервным схемам семь шахт и объекты промышленности, которые тоже были обесточены в результате атаки.

Днем энергетики подключили около 17 тысяч обесточенных абонентов.

По состоянию на 19:00 без электроснабжения остается еще около 12 тысяч потребителей. Продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению стабильного электроснабжения в регионе - подытожили в министерстве.

Напомним

В воскресенье, 11 февраля, российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах.

В частности, больницы были переведены на резервное питание.