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На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:52  •  4964 просмотра

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Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.

В течение суток, энергетики запитали более 40 тысяч потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате российской атаки. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Энергетикам удалось запитать более 40 тысяч абонентов, которые были обесточены из-за ночной атаки дронами 

- резюмировали в ведомстве. 

В частности, после разрешения военных ночью было подключено 24 тысячи потребителей, оперативно запитано по резервным схемам семь шахт и объекты промышленности, которые тоже были обесточены в результате атаки.

Днем энергетики подключили около 17 тысяч обесточенных абонентов. 

По состоянию на 19:00 без электроснабжения остается еще около 12 тысяч потребителей. Продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению стабильного электроснабжения в регионе

- подытожили в министерстве.

Напомним

В воскресенье, 11 февраля, российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах.

В частности, больницы были переведены на резервное питание.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
dneprДнепр
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
pavlogradПавлоград
На Дніпропетровщині заживили понад 40 тисяч споживачів після російської атаки дронів
More than 40 thousand consumers in Dnipropetrovs'k region have been powered after russian drone attack
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На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов

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