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На Дніпропетровщині відмінісували ворожу ракету

На Дніпропетровщині відмінісували ворожу ракету

Київ • УНН

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Ворожа ракета була знищена силами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області. Через падіння уламків виникло кілька пожеж, але обійшлося без жертв.

У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони знищити ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків виникло кілька загорянь, однак обійшлось бе постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

На Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці відмінусували ворожу ракету

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, через падіння уламків виникло кілька загорянь.Втім, люди неушкоджені.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та загрозу повітряних ударів на південному сході країни, закликавши жителів Дніпра перебувати в укриттях. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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