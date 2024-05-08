"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона
Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительствеЭксклюзив
Популярные
Disney сократит количество фильмов Marvel
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету
Вражеская ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров, но обошлось без жертв.
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.
Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава
Кабинет Министров Украины утвердил четкий перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, в том числе для военнослужащих, чтобы уменьшить нагрузку на людей и сократить сроки рассмотрения дел.
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
В телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Рютте президент Зеленский обсудил обстрелы украинских городов со стороны россии, Мирный саммит и дополнительную военную помощь от Нидерландов на сумму 1 миллиард евро.
россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода
рф может временно отменить запрет на экспорт бензина который вводили на полгода из-за избытка предложения на внутреннем рынке.
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе
В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках
Руководители коммунального предприятия нанесли ущерб почти 5 миллионов гривен из-за закупки некачественных услуг. Большая часть средств, которые получил победитель объявленного ими тендера, были выведены на счет фиктивной фирмы.
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома назвала задержание двух полковников, которые готовили покушение на Президента Украины, "очень тревожной новостью" и заявила, что США рады, что покушение удалось предотвратить.
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза
Киевский городской совет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Фракция "Слуги народа" проведет заседание, чтобы обсудить увольнение некоторых министров Кабинета министров, а завтра в парламенте ожидается голосование за кадровые изменения.