На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету. В результате падения обломков возникло несколько возгораний, однако обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

На Днепропетровщине работала ПВО. Защитники отминусовали вражескую ракету - написал Лысак в Telegram.

По его словам, из-за падения обломков возникло несколько возгораний, впрочем, люди невредимы.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов на юго-востоке страны, призвав жителей Днепра находиться в укрытиях.