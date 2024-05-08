На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49034 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  103943 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  103955 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  164889 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149508 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149055 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  244414 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109906 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120695 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120758 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

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3 мая 2024, 16:08  •  353376 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  509052 просмотра

На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

Вражеская ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров, но обошлось без жертв.

Война •   •  4865 просмотра
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.

Экономика •   •  4917 просмотра
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона

Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава

Кабинет Министров Украины утвердил четкий перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, в том числе для военнослужащих, чтобы уменьшить нагрузку на людей и сократить сроки рассмотрения дел.

Общество •   •  4116 просмотра
Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава

Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

В телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Рютте президент Зеленский обсудил обстрелы украинских городов со стороны россии, Мирный саммит и дополнительную военную помощь от Нидерландов на сумму 1 миллиард евро.

Война •   •  4988 просмотра
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

рф может временно отменить запрет на экспорт бензина который вводили на полгода из-за избытка предложения на внутреннем рынке.

Новости Мира •   •  3929 просмотра
россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.

Война •   •  4336 просмотра
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках

Руководители коммунального предприятия нанесли ущерб почти 5 миллионов гривен из-за закупки некачественных услуг. Большая часть средств, которые получил победитель объявленного ими тендера, были выведены на счет фиктивной фирмы.

Экономика •   •  4185 просмотра
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках

"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома назвала задержание двух полковников, которые готовили покушение на Президента Украины, "очень тревожной новостью" и заявила, что США рады, что покушение удалось предотвратить.

политика •   •  6941 просмотра
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза

Киевский городской совет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.

Общество •   •  6695 просмотра
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Фракция "Слуги народа" проведет заседание, чтобы обсудить увольнение некоторых министров Кабинета министров, а завтра в парламенте ожидается голосование за кадровые изменения.

политика •   •  49034 просмотра
Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве