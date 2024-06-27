На Дніпропетровщині ППО працює по російському безпілотнику
Київ • УНН
На Дніпропетровщині Сили ППО працюють по російському розвідувальному безпілотнику, у регіоні можуть лунати вибухи.
На Дніпропетровщині Сили ППО працюють по російському розвідувальному безпілотнику. Про це попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Мешканці Дніпропетровщині можуть чути вибухи - в області працює ППО.
Дніпропетровщина - робота ППО по розвідувальному БпЛА!
Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину, постраждав 66-річний чоловік - ОВА 27.06.24, 18:53 • 23884 перегляди