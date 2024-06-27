На Дніпропетровщині ППО працює по російському безпілотнику

На Дніпропетровщині Сили ППО працюють по російському розвідувальному безпілотнику. Про це попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

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Мешканці Дніпропетровщині можуть чути вибухи - в області працює ППО.

Дніпропетровщина - робота ППО по розвідувальному БпЛА! - йдеться в дописі ПС ЗСУ.

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