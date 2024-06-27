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Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
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Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
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Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
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Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
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В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
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Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
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Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
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Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
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Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
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