В течение суток враг 26 раз обстрелял Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Во время обстрела пострадал 66-летний мужчина, он находится в больнице. Также уничтожен был частный дом и почти два десятка домов были повреждены. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В течение дня российские войска атаковали эти территории на Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. В целом 26 раз. Во время обстрела пострадал 66-летний житель района. С осколочными ранениями мужчина в больнице. Произошло несколько пожаров. В частности, выгорели 5 га пшеницы - сообщил Лысак.

Он добавил, что уничтожен был частный дом и почти два десятка домов - изуродованы. Повреждены также 8 хозяйственных построек, 2 автомобиля и несколько линий электропередач и газопроводов.

Напомним

Вчера вечером армия рф атаковала лицей, детский сад и жилые дома в Никополе и Марганце с помощью артиллерии и беспилотников-камикадзе.