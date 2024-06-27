Киев • УНН
66-летний мужчина был ранен и госпитализирован с осколочными ранениями, разрушен частный дом и повреждены почти два десятка домов, когда российские войска 26 раз обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе.
В течение суток враг 26 раз обстрелял Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Во время обстрела пострадал 66-летний мужчина, он находится в больнице. Также уничтожен был частный дом и почти два десятка домов были повреждены. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В течение дня российские войска атаковали эти территории на Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. В целом 26 раз. Во время обстрела пострадал 66-летний житель района. С осколочными ранениями мужчина в больнице. Произошло несколько пожаров. В частности, выгорели 5 га пшеницы
Он добавил, что уничтожен был частный дом и почти два десятка домов - изуродованы. Повреждены также 8 хозяйственных построек, 2 автомобиля и несколько линий электропередач и газопроводов.
Напомним
Вчера вечером армия рф атаковала лицей, детский сад и жилые дома в Никополе и Марганце с помощью артиллерии и беспилотников-камикадзе.