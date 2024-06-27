Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину, постраждав 66-річний чоловік - ОВА
Київ • УНН
66-річний чоловік був поранений і госпіталізований з осколковими пораненнями, зруйновано приватний будинок і пошкоджено майже два десятки будинків, коли російські війська 26 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії і безпілотників-камікадзе.
Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину із артилерії та дронами-камікадзе. Під час обстрілу постраждав 66-річний чоловік, він перебуває у лікарні. Також знищено було приватний будинок та майже два десятки осель було пошкоджено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Протягом дня російські війська атакували ці території на Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Загалом 26 разів. Під час обстрілу постраждав 66-річний мешканець району. З осколковими пораненнями чоловік у лікарні. Сталося декілька пожеж. Зокрема, вигоріли 5 га пшениці
Він додав, що знищено було приватний будинок та майже два десятки осель – понівечені. Пошкоджено також 8 господарських споруд, 2 автівки та декілька ліній електропередач й газогонів.
Нагадаємо
Вчора ввечері армія рф атакувала ліцей, дитячий садок і житлові будинки в Нікополі і Марганці за допомогою артилерії і безпілотників-камікадзе.