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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину, постраждав 66-річний чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 23884 перегляди

66-річний чоловік був поранений і госпіталізований з осколковими пораненнями, зруйновано приватний будинок і пошкоджено майже два десятки будинків, коли російські війська 26 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії і безпілотників-камікадзе.

Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину, постраждав 66-річний чоловік - ОВА

Протягом доби ворог 26 разів обстріляв Нікопольщину із артилерії та дронами-камікадзе. Під час обстрілу постраждав 66-річний чоловік, він перебуває у лікарні. Також знищено було приватний будинок та майже два десятки осель було пошкоджено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Протягом дня російські війська атакували ці території на Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Загалом 26 разів. Під час обстрілу постраждав 66-річний мешканець району. З осколковими пораненнями чоловік у лікарні. Сталося декілька пожеж. Зокрема, вигоріли 5 га пшениці

- повідомив Лисак.

Він додав, що знищено було приватний будинок та майже два десятки осель – понівечені. Пошкоджено також 8 господарських споруд, 2 автівки та декілька ліній електропередач й газогонів.

Нагадаємо

Вчора ввечері армія рф атакувала ліцей, дитячий садок і житлові будинки в Нікополі і Марганці за допомогою артилерії і безпілотників-камікадзе.

Павло Башинський

Павло Башинський

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