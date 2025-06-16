На Дніпропетровщині FPV-дрон атакував енергетиків
Київ • УНН
У прифронтовому місті Дніпропетровської області FPV-дроном було атаковано підрозділ ДТЕК. За даними компанії, співробітники не постраждали.
Ворожий FPV-дрон на Дніпропетровщині атакував підрозділ ДТЕК, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.
В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК
За даними компанії, співробітники залишились неушкодженими.
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