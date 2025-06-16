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На Дніпропетровщині FPV-дрон атакував енергетиків

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

У прифронтовому місті Дніпропетровської області FPV-дроном було атаковано підрозділ ДТЕК. За даними компанії, співробітники не постраждали.

На Дніпропетровщині FPV-дрон атакував енергетиків

Ворожий FPV-дрон на Дніпропетровщині атакував підрозділ ДТЕК, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.

В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, співробітники залишились неушкодженими.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Дніпропетровська область
ДТЕК
Tesla
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