В Днепропетровской области FPV-дрон атаковал энергетиков
Киев • УНН
В прифронтовом городе Днепропетровской области FPV-дроном было атаковано подразделение ДТЭК. По данным компании, сотрудники не пострадали.
Вражеский FPV-дрон в Днепропетровской области атаковал подразделение ДТЭК, передает УНН со ссылкой на сообщение ДТЭК.
В одном из прифронтовых городов Днепропетровской области FPV-дрон атаковал подразделение ДТЭК
По данным компании, сотрудники остались невредимыми.
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