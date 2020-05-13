На Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19

"Статистика COVID за 13.05.2020р. Отримано позитивних результатів 8", - йдеться у повідомленні.

Так, географія поширення хвороби наступна:

- м.Дніпро – 4,

- м. Кривий Ріг – 3,

- м. Кам’янське -1.

"Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області складає 781", - повідомили в облраді.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.