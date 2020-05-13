В Днепропетровской области обнаружили 8 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер среды, 13 мая, зафиксировано 8 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.
“Статистика COVID по 13.05.2020р. Получено положительных результатов 8”, — говорится в сообщении.
Так, география распространения болезни следующая:
— г. Днепр — 4,
— г. Кривой Рог — 3,
— г. Каменское — 1.
“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 781”, — сообщили в облсовете.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.