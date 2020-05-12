На Дніпропетровщині виявили 25 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Дніпропетровській області станом на вечір вівторка, 12 травня, зафіксовано 25 нових випадків інфікування новою коронавірусною хворобою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.
“Результати тестування на COVID за 12 травня. Нових позитивних випадків — 25”, — йдеться у повідомленні.
Так, географія нових випадків поширення хвороби наступна:
— м.Дніпро — 17
— м. Покров — 1,
— м. Новомосковськ — 2,
— Петропавлiвський район — 4,
— м. Павлоград — 1.
“Станом на 12.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 773 випадки”, — повідомили у пресслужбі, та додали, що за вівторок проведено 537 лабораторних досліджень.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.