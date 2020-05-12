В Днепропетровской области выявили 25 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер вторника, 12 мая, зафиксировано 25 новых случаев инфицирования новой коронавирусной болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.
“Результаты тестирования на COVID за 12 мая. Новых положительных случаев — 25”, — говорится в сообщении.
Так, география новых случаев распространения болезни следующая:
— г. Днепр — 17
— г. Покров — 1,
— г. Новомосковск — 2,
— Петропавловская район — 4,
— г. Павлоград — 1.
“По состоянию на 12.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 773 случая”, — сообщили в пресс-службе, и добавили, что за вторник проведения 537 лабораторных исследования.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.