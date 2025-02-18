На ЧАЕС досі не локалізували два осередки тління після влучання російського дрона
Київ • УНН
На ЧАЕС тривають роботи з локалізації двох осередків тління після влучання російського дрона. Виявлено пошкодження зовнішньої обшивки арки та несучих конструкцій, але радіаційний фон не змінився.
На Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи з локалізації двох осередків тління, проводиться часткове розкривання конструкцій. Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), повідомляє УНН.
Зазначається, що для аналізу та управління процесами здійснюється тепловізійний аеромоніторінг.
За результатами позачергового огляду огороджуючих та несучих конструкцій Арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів (ГТО СОК) виявлені пошкодження зовнішньої обшивки арки та несучих конструкцій гаража
В агентстві уточнили, що нині тривають роботи з усунення:
• наскрізних руйнувань площею приблизно до 15 м2;
• дефектів обшивки без суцільного руйнування до 200 м2;
• пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
• руйнування болтових з’єднань та деформування вузлів з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.
Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено
Нагадаємо
14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття були оцінені як суттєві.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.