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На ЧАЕС досі не локалізували два осередки тління після влучання російського дрона

На ЧАЕС досі не локалізували два осередки тління після влучання російського дрона

Київ • УНН

 • 23574 перегляди

На ЧАЕС тривають роботи з локалізації двох осередків тління після влучання російського дрона. Виявлено пошкодження зовнішньої обшивки арки та несучих конструкцій, але радіаційний фон не змінився.

На Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи з локалізації двох осередків тління, проводиться часткове розкривання конструкцій. Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), повідомляє УНН.

Зазначається, що для аналізу та управління процесами здійснюється тепловізійний аеромоніторінг.

За результатами позачергового огляду огороджуючих та несучих конструкцій Арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів (ГТО СОК) виявлені пошкодження зовнішньої обшивки арки та несучих конструкцій гаража 

- йдеться у повідомленні.

В агентстві уточнили, що нині тривають роботи з усунення:

• наскрізних руйнувань площею приблизно до 15 м2;

• дефектів обшивки без суцільного руйнування до 200 м2;

• пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

• руйнування болтових з’єднань та деформування вузлів з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено 

- резюмували в ДАЗВ.

Нагадаємо

14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття були оцінені як суттєві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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