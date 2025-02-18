На ЧАЕС досі не локалізували два осередки тління після влучання російського дрона

На Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи з локалізації двох осередків тління, проводиться часткове розкривання конструкцій. Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), повідомляє УНН.

Зазначається, що для аналізу та управління процесами здійснюється тепловізійний аеромоніторінг.

За результатами позачергового огляду огороджуючих та несучих конструкцій Арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів (ГТО СОК) виявлені пошкодження зовнішньої обшивки арки та несучих конструкцій гаража

В агентстві уточнили, що нині тривають роботи з усунення:

• наскрізних руйнувань площею приблизно до 15 м2;

• дефектів обшивки без суцільного руйнування до 200 м2;

• пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

• руйнування болтових з’єднань та деформування вузлів з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено