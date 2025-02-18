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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ЧАЭС до сих пор не локализовали два очага тления после попадания российского дрона

На ЧАЭС до сих пор не локализовали два очага тления после попадания российского дрона

Киев  •  УНН

 • 10168 просмотра

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На ЧАЭС продолжаются работы по локализации двух очагов тления после попадания российского дрона. Обнаружено повреждение внешней обшивки арки и несущих конструкций, но радиационный фон не изменился.

На Чернобыльской атомной электростанции продолжаются работы по локализации двух очагов тления, проводится частичное вскрытие конструкций. Об этом информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), сообщает УНН.

Отмечается, что для анализа и управления процессами осуществляется тепловизионный аэромониторинг.

По результатам внеочередного осмотра ограждающих и несущих конструкций Арки НБК, а также гаража техобслуживания системы основных кранов (ГТО СОК) выявлены повреждения наружной обшивки арки и несущих конструкций гаража 

- говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что сейчас продолжаются работы по устранению:

- сквозных разрушений площадью примерно до 15 м2;

- дефектов обшивки без сплошного разрушения до 200 м2;

- повреждение внутреннего заполнителя обшивки;

- разрушение болтовых соединений и деформирование узлов соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не обнаружено 

- резюмировали в ГАЗО.

Напомним

14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия были оценены как существенные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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